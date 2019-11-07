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台勝科生產線 導入威盛AI影像辨識

2019-11-07 20:51經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

威盛於7日宣布，矽晶圓大廠台勝科因應AI技術發展趨勢，採用威盛的AI影像辨識系統，應用於生產線流程管理，以提高矽晶圓瑕疵辨識度的準確率，這項技術合作於近日正式上線。

威盛指出，在這次的合作中，台勝科基於考量矽晶圓製造專業使用情境規劃，在不影響現有設備動線與人員SOP條件下，採用AI完整解決方案。從影像辨識核心技術，搭配專業相機團隊及系統整合設計工法，透過影像辨識與智慧學習工具，完成矽晶圓容器排列異常偵測，並進行後台管理，這項AI影像辨識技術的正確率高達99.9%，優於業界標準，且能快速輕鬆導入生產線。

威盛認為，未來可預見每個企業都將進行AI整合，透過與台勝科於工業4.0的AI影像智慧辨識運用，將在業界引領更多產業成員跟進，促進產業加速AI落實應用。

矽晶圓威盛台勝科

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