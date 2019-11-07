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亞電Q3每股賺0.14元 應收帳款回沖

2019-11-07 18:46經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

亞電（4939）於今(7)日公告2019第三季財報，單季稅後淨利1334.3萬元，每股稅後純益（EPS）約為0.14元，其中包含應收帳款回沖部分。

亞電指出，第3季雖受到人民幣貶值產生匯兌損失，然第2季提前認列之應收帳款陸續償還回補下，每股稅後盈餘仍能維持住一定水準，還款計劃將持續至10月底，可望小幅挹注第4季獲利。

亞電也於今日同步公告10月合併營收，受到中國十一長假工作天數減少，10月營收為1.50億元，月減21.55%，累計前10月營收為15.35億元。

亞電也提到，江蘇東台新廠即將落成，預計年底前進廠裝機，明年第一季進入試車階段，新廠將著重於5G高頻材料，搶攻未來5G商機。

亞電營收

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