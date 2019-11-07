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尖點Q3淨利季增逾23% 每股賺0.49元

2019-11-07 14:37經濟日報 記者尹慧中／即時報導

PCB鑽針廠商尖點（8021）於今（7）日公佈第3季會計年度截至9月30日之財務報告。第3季稅後淨利為新台幣7,000萬元，季成長23.4%、年減9.8%，單季每股稅後純益（EPS）約0.49元。

尖點財報也顯示，第3季營業毛利率為32.7%，季增加6.4個百分點，年4.2個百分點。

尖點統計，第3季在銷售組合方面，PCB鑽針佔合併營收58.0%，鑽孔服務佔合併營收37.2%，金屬刀具則佔合併營收4.8%。

尖點董事長林序庭（右）與臻鼎董事長沈慶芳、聯茂董事長陳進財。記者尹慧中／攝影
尖點董事長林序庭（右）與臻鼎董事長沈慶芳、聯茂董事長陳進財。記者尹慧中／攝影
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