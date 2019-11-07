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友達10月營收200億元 月減16.3%

2019-11-07 14:26經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

友達（2409）公布10月自行結算合併營收199.8億元，月減16.3%，年減24.6%；累計前十個月合併營收2,267.99億元，年減11.76%。

10月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約795萬片，月減22.9%；中小尺寸面板出貨量約1,274萬片，月增12%。

友達第3季毛利率轉負，毛損率0.4%，稅後淨損39.87億元，為15季來最差，連三季虧損，每股淨損0.41元；累計前三季稅後淨損103.57億元，每股淨損1.08元。

大尺寸面板營收

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