健鼎前三季每股賺8.32元 優於法人預期
2019-11-07 14:25
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
全球前五大PCB廠商健鼎科技（3044）今日公布前三季財報，前三季營業利益49.35億元，稅前盈餘56.58億元，稅後盈餘43.73億元，以目前股本52.56億元計，每股稅後盈餘（EPS）8.32元，優於法人預期。
健鼎財報也顯示，以第3季單季而言毛利率23.9%，營業利益23.76億元，稅前盈餘26.25億元，稅後盈餘20.06億元，單季EPS為3.82元，單季營收、毛利率及EPS均為單季歷史新高。
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另一方面，健鼎也公布10月合併營收約為新台幣47.96億元，受到11長假工作天減少影響，與9月的49.59億元相比，月減3.3%；與去年同期的47.01.億元相比，還是維持年成長率2%。健鼎累計今年前十個月合併營收為452.49億元，與去年同期的436.94億元相比，年成長率3.6%。
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