群光前三季每股純益6.65元 超越歷年全年新高
2019-11-07 14:11
經濟日報 記者劉芳妙
／即時報導
受惠於第3季旺季效應以及產品組合優化，群光電子（2385）今年第3季每股稅後純益（EPS）2.4元，較去年同期年增26%；累計前三季每股純益6.65元，已超越歷年全年新高。
群光第3季營收與獲利優於預期，營收225.51億元，季增16.1%，年增4.8%；營業毛利為50.09億元，季增31.3%，年增27.9%；本業獲利能力出色，營益利益25.08億元，季增48.3%，年增45.9%；稅後淨利16.55億元，季增28.6%, 年增26.4%。
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群光第3季營收、營業毛利、營業利益與淨利均寫下單季新高；其中，群光第3季營益率9.6%，為12年單季新高 。
群光前三季EPS已達6.65元，打破2011年締造的EPS 6.62元歷史最高紀錄，寫下全新的一頁。
群光前三季的營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利與每股淨利，共創五大歷史新高；前三季營收為679.14億元，年增6.4%；營業毛利為117.19億元，年增32.0%；營業利益為46.21億元，年增53.7%；稅後淨利則為45.87億元，年成長69.7%。
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