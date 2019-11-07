大尺寸面板出貨量減 友達10月營收年減24.6%
2019-11-07 14:06
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
友達（2409）今（7）日公告今年10月合併營收199.8億元，較上月減少16.3%，與去年同期相比減少24.6%；累計前十個月合併營收2,267.9億元，年減11.76%。
觀察友達營收下滑主因，主要來自大尺寸面板出貨量驟減。友達統計，10月整體包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦等大尺寸面板應用，出貨量約795萬片，較9月減少22.9%；中小尺寸面板出貨量約1,274萬片，較9月增加12%。
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看到TrendForce光電研究（Witsview）11月5日公布的面板價格，電視部分，55吋以上面板持續跌價，平均銷售單價（ASP）102美金，最低價來到97美金，跌幅1%；32吋電視面板也出現跌價，ASP為32美金，跌幅3%。
監視器面板全面跌價，27吋跌幅0.3%，ASP為78.7美金；23.6吋跌幅0.4%，ASP為55.7美金。筆電各尺寸面板價格則持平。
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