捷迅擬提現增案 估可募資1.3億元
2019-11-07 13:06
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
捷迅（2643）預計要提出現增案，將發行3770張新股，推估可募資1.3億元，近日會送件申請；增資要擴大營運規模，該公司前三季每股稅後純益（EPS）2.85元成長50.79%，獲利連六季成長。
國際貨運承攬業者捷迅前三季合併財報，合併營收為22.38億元，較去年同期成長13.43%；每股盈餘2.85元，年成長率達50.79%，已連續六季皆成長，超過市場預期，考量到市場商機，捷訊要擴大營運規模，將提出增資案。
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法人指出，捷迅自106年開始轉型操作轉口郵包業務後，至107年起業績表現開始提升，雖然中美貿易戰仍持續進行讓人擔憂，但受惠於台商回流，今年6月起開始與國際伺服器大廠配合，承接其原物料及製成品相關業務，估計未來業績應可持續成長。
另外，經觀察雖承攬業營收不見得與獲利成正比，但以今年第3季各月來看，捷迅營收皆逼近3億，且財報公告後獲利大幅成長，估計新業務及新客戶已上軌道。
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