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特斯拉皮卡車將現身 供應鏈貿聯、宣德樂

2019-11-07 11:58經濟日報 記者張家瑋／即時報導

在市場千呼萬喚之下，電動車大廠特斯拉（Tesla）傳聞已久皮卡車終於要現身了，執行長馬斯克

（Elon Musk）於推特證實，11月21日將於洛杉磯正式發表，預料特斯拉首款低價皮卡車將掀起市場風潮，而車內線材線束將由既有供應鏈提供，連接器線貿聯-KY（3665）及宣德可望優先受惠。

全球掀起一波皮卡車（Pickup truck）休閒風潮，執行長馬斯克表示，特斯拉將推出電動車皮卡車，新車的售價將會低於5萬美元。以目前市場主流通用動力的 RAM 及福特價位相比，極具殺傷力，且續航力最多可達800公里。

外媒報導，特斯拉電動皮卡車售價及續行力令人滿意，可望掀起一波購車熱潮。

貿聯與宣德為特斯拉Model 3、Model S車內線束供應廠，法人預料新車可望繼續採用既有供應鏈線材，且有機會增加新品，不過，時間恐到2020年下半年才有機會發酵。

特斯拉電動車宣德

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