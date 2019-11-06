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全國電10月營收年增15.9% 全年營收將創歷年新高

2019-11-06 18:48經濟日報 記者張義宮／即時報導

全國電 (6281)10月營收12.1億元，月減12%，年增15.9%，1至10月營收150.51億元，年增6.2%。法人預估，全國電今年業績節節高升，全年營收將超過去年，並可創下歷年新高，上探170億至175億元高峰。

全國電表示，10月氣溫仍高，加上政府節能補助及退稅議題加持，讓節能冰箱及冷氣銷售持續暢旺，全月相較去年同期皆有二成的成長，其他夏季相關家電包括電扇、果汁機也都有三至五不等的銷售成長。

入秋之後，隨著東北季風南下的境外汙染物加重空氣品質惡化，民眾對於空氣清淨機及吸塵器的需求增，不僅需求量變高，放在房間，客廳等居家空間都會添購。

選購空氣清淨機時也都會偏向選擇更大坪數的適用款式，加上今年也有多款個人穿戴式空氣清淨機及車用款，多樣的機種選擇共同推升空氣清淨機的銷售表現，空氣清淨機及吸塵器相較去年同期都有五成的大幅度成長。

全國電指出，入秋之後的調理小家電也是另個銷售亮點，可用來燉湯進補的調理鍋、電鍋等買氣最旺，也有3成左右的銷售成長。

資通訊方面，以穿戴裝置及筆電銷售表現最亮眼，都有三成的銷售成長。全國電強調，積極籌備的線上購物將於7日正式上線，8日起到12日將於全台門市及線上購物平台同步推出破盤1111活動，將挹注11月營收表現。

全國電營收家電

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