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台虹Q3每股賺0.93元 前三季2.25元

2019-11-06 18:10經濟日報 記者尹慧中／即時報導

台虹科技(8039)於今（6）日召開董事會，並於董事會通過108年第三季合併財務報表，第3季每股賺0.93元，前三季每股稅後純益則為2.25元。

台虹公布，第3季合併營收為21.74億元，營業毛利5.65億元，毛利率25.98%，營業利益2.96億元，稅前損益2.46億元，稅後淨利1.95億元，每股稅後純益0.93元。

台虹表示，毛利率較上季成長0.48個百分點，較去年同期成長3.86個百分點，主要是因產品線優化。

台虹毛利率

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