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宏達電10月營收6.56億元 月減48.58%

2019-11-06 15:50經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（6）日公布10月合併營收6.56億元，月減48.58%，年減49.84%，累計前十個月合併營收88.6億元，年減57.65%；宏達電區塊鏈手機EXODUS 1s在10月下旬推出，是EXODUS 1 的平價版本，市場看好可望挹注本季的營收表現。

宏達電日前在柏林舉行的 Lightning Conference上宣佈，推出全球首款支援完整比特幣節點的智慧型手機EXODUS 1s，這也是EXODUS 1 的平價版本。

EXODUS 1s將金融服務移轉至個人手中，使用者能在智慧型手機上進行比特幣交易服務，包括購買、出售、發送、接收、交易、借出和借用款項，EXODUS 1s陸續在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出，後續將會至更多地區發售。

在VR的布局上，宏達電攜手法國羅浮宮推出虛擬實境作品《蒙娜麗莎：越界視野》，這是達文西位於羅浮宮的名作《蒙娜麗莎》首個虛擬實境內容，10月下旬已在羅浮宮開展，董事長王雪紅親赴巴黎參加開展活動。

王雪紅表示，「這代表我們的創造力，也代表虛擬實境真正走進文化、走進歷史，也可以把藝術表現得這麼好」、「HTC一直相信科技，這一段時間科技有許多的突破，包括VR、 AR、AI、5G和區塊鏈，這些科技的融合一定要跟人文一起，才能釋放很多的夢想」。

宏達電強調，一直致力實現VIVE Reality的願景，教育是非常關鍵的一環，近年HTC也深入校園，持續將虛擬實境應用於藝術、設計、醫療及科學等各領域，用最新科技翻轉傳統教學方式，提升學生的學習興趣與能力。

宏達電表示，10月下旬與金門縣最高學府國立金門大學合作，雙方共同打造全國大專院校第一所結合虛擬實境(VR)、混合實境（MR）及電子競技（eSport）三者整合的教育體驗中心，期望可以吸引更多學子投入未來科技創新的行列。

EXODUS 1宏達電虛擬實境

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