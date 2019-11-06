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聯詠前三季賺進一個股本 Q4業績估小減

2019-11-06 14:48經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC大廠聯詠（3034）今（6）日舉行法說會，公布第3季每股純益（EPS）為3.34元，累計前三季已賺進超過一個股本，每股純益為10.07元。

聯詠第3季合併營收為165.95億元，季增1.7％，主要動能是系統單晶片有旺季需求，不過因該公司部分產品價格調整，毛利率降為31.07％，季減0.98個百分點。第3季獲利為20.31億元，季減4.5％，但年增約一成，每股純益為3.34元。

聯詠累計前三季合併營收為478.47億元，年增21.1％，毛利率為31.95％，年增1.56個百分點，稅後淨利為61.25億元，比去年同期大增41.2％，每股純益為10.07元。

聯詠展望第4季業績將下滑，單季合併營收將介於158~163億元之間，毛利率則介於30~32％之間。

聯詠毛利率

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