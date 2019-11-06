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網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

華碩前進越南 辦博覽會展示全系列新品

2019-11-06 12:10經濟日報 記者吳凱中／即時報導

華碩積極拓展東南亞市場，於越南盛大舉辦「INCREDIBLE ON」博覽會，展示全系列新品，三天吸引近2萬人次到訪。華碩目前在越南表現突出，不僅於今年8月拿下亞太6國電競筆電市佔冠軍，最新公布的9月份更以45%市佔率奪下越南當地電競筆電龍頭寶座。

華碩30周年活動遍地開花，日前再攜手重量級合作夥伴Intel 於越南胡志明市第七軍區體育場盛大舉辦「INCREDIBLE ON」博覽會，有別以往新品發表活動，除了推出最新的輕薄筆記型電腦、新一代「ROG Phone II」電競手機，還有包含「ASUS ZenFone 6 Edition 30」智慧型手機、「ASUS ZenBook Edition 30」筆記型電腦與「ASUS PRIME X299 Edition 30」主機板在內等多款30周年特別版。

華碩更於體育場內特別打造七大主題情境展區以及Zen Art Gallery，並且請來32位知名電競網紅展開一連串的「ROG Championship 2019」《LoL英雄聯盟》分組對抗賽，三天活動共計吸引近20,000人次熱情參與。

華碩積極拓展東南亞市場，其中越南市場與用戶支持度在全產品線的表現皆十分亮眼，根據知名市調公司報告顯示，華碩不僅於今年8月拿下亞太6國電競筆電市佔冠軍，最新公布的9月份更以45%市佔率奪下越南當地電競筆電龍頭。

電競螢幕部份，則同樣維持強勁動能，1~9月份年成長飆升突破三成。而主機板、顯示卡、WiFi 6路由器等電腦零組件品類也以平均超過三成五市佔的表現穩居領先地位。

華碩日前於越南盛大舉辦「INCREDIBLE ON」博覽會，展示全系列新品，三天...
華碩日前於越南盛大舉辦「INCREDIBLE ON」博覽會，展示全系列新品，三天吸引近2萬人次到訪。 圖/華碩提供
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電競筆電華碩越南

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