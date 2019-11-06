華碩前進越南 辦博覽會展示全系列新品
2019-11-06 12:10
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
華碩積極拓展東南亞市場，於越南盛大舉辦「INCREDIBLE ON」博覽會，展示全系列新品，三天吸引近2萬人次到訪。華碩目前在越南表現突出，不僅於今年8月拿下亞太6國電競筆電市佔冠軍，最新公布的9月份更以45%市佔率奪下越南當地電競筆電龍頭寶座。
華碩30周年活動遍地開花，日前再攜手重量級合作夥伴Intel 於越南胡志明市第七軍區體育場盛大舉辦「INCREDIBLE ON」博覽會，有別以往新品發表活動，除了推出最新的輕薄筆記型電腦、新一代「ROG Phone II」電競手機，還有包含「ASUS ZenFone 6 Edition 30」智慧型手機、「ASUS ZenBook Edition 30」筆記型電腦與「ASUS PRIME X299 Edition 30」主機板在內等多款30周年特別版。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
華碩更於體育場內特別打造七大主題情境展區以及Zen Art Gallery，並且請來32位知名電競網紅展開一連串的「ROG Championship 2019」《LoL英雄聯盟》分組對抗賽，三天活動共計吸引近20,000人次熱情參與。
華碩積極拓展東南亞市場，其中越南市場與用戶支持度在全產品線的表現皆十分亮眼，根據知名市調公司報告顯示，華碩不僅於今年8月拿下亞太6國電競筆電市佔冠軍，最新公布的9月份更以45%市佔率奪下越南當地電競筆電龍頭。
電競螢幕部份，則同樣維持強勁動能，1~9月份年成長飆升突破三成。而主機板、顯示卡、WiFi 6路由器等電腦零組件品類也以平均超過三成五市佔的表現穩居領先地位。
留言