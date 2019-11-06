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5G題材發威 聯發科股價站上430元創近4年新高

2019-11-06 11:31經濟日報 記者張家瑋／即時報導

聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照
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聯發科（2454）5G題材發威，首顆5G單晶片於第四季開始量產，搭載終端智慧型手機於明年上半年問市，進度優於預期，獲得法人青睞，外資及投信法人聯袂買進，近10日外資大買1.8萬張，投信買超3,200張，推升今日股價一舉站上430元關卡，為近四年來新高點。法人指出，聯發科5G展望樂觀，2020年有非常大成長性，營運重返榮耀，預期獲利可望挑戰兩個股本。

聯發科近日在外資買盤促擁之下，股價一路走高，今日盤中一度來到432.5元，正式站上430元關卡。在後4G時代，聯發科P65、P90逐步搶回市占率，第四季營運動能強勁，而法人圈聚焦5G產品部分，其設計開發、量產進度較預期來得快，首顆5G單晶片已送樣客戶並於第四季開始量產，瞄準高階產品，預料OPPO、Vivo、小米等手機品牌將採用，明年第二季將有搭載聯發科單晶片5G手機在市場發表。

而第二顆5G單晶片則以中階手機市場為目標，預計在明年第二季量產，第三顆在研發中。法人指出，受惠於中國去美化政策帶動，及聯發科晶片整合數據機功能，可同時支援SA、NSA符合中國市場需求，較競爭者領先，預估聯發科單晶片相當有競爭力，市占率可望與4G晶片相當，毛利率表現可維持在高檔水準，2020年可說聯發科在5G大成長一年。

4G聯發科5G

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