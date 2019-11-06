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只有眼前路，沒有身後身：港人的下一步？

韓國瑜遭爆料 失業還買總價7200萬元的北市豪宅

零壹10月營收創新高 股價帶量上攻漲逾4%

2019-11-06 10:21經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

零壹（3029）受惠雲端及資安商機爆發，帶動營收升溫，日前公告10月營收9.98億元，年增75.2%，改寫其歷年單月營收新高；累計前十個月營收74.78億元，年增36.8%；替股價增添上漲動能。零壹業績亮眼，激勵股價表現，今（6）日成交量放大，向上跳空，盤中最高一度漲至33.2元，漲幅逼近5%，收復5日線。

法人表示，零壹10月營收突破歷年，主要來自資安及雲平台貢獻，以營收來看，雲平台成長幅度最大，較去年成長逾兩倍；資安成長也達七成；另大數據也有超過五成成長；今年營收可望優於去年。

營收零壹資安

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