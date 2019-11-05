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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

臻鼎10月營收165.31億元 歷史新高

2019-11-05 15:36經濟日報 記者尹慧中／即時報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（5）日公布10月營收165.31億元，月成長14.7%，年成長近一成，創歷史新高；臻鼎累計今年前十個月營收達946.26億元，年成長0.5%，也創歷史新高。

臻鼎董事長沈慶芳也重申，持續穩扎穩打策略帶領公司穩定成長發展，在創新變革主軸之下，營運不會因為外部短期因素干擾，並在一年千億營運規模上營運持續突破。

臻鼎10月營收165.31億元創歷史新高，圖為臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中／攝影
臻鼎10月營收165.31億元創歷史新高，圖為臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中／攝影
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臻鼎營收

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