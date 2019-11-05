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晶睿10月營收4.92億元 月減0.8%

2019-11-05 14:13經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

安控大廠晶睿通訊（3454）公布10月營收4.92億元，月减0.8%，較去年同期107年10月增加5.96%。

累計今年前十個月營收57.16億元，年增34.72%。

晶睿表示，10月營收結構中，因ODM客戶調整庫存，出貨較前一月下滑，至於OBM品牌事業仍持續成長；晶睿今天股價收98.2元，下滑0.1元。

營收晶睿

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