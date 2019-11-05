台股突破11,600點關卡 散熱開趴
2019-11-05 12:06
經濟日報 記者林婉琪
／即時報導
台股不斷刷新29年來新高，今（5）日早盤一度突破11,600關卡，多方仍以電子股為主力，包括散熱族群的健策強拉逾半根漲停，帶動散熱族群成為盤面交投亮點。
5G世代為散熱產業帶來龐大商機，由於明年將有一波5G新機上市，市場預期散熱廠商業績將持續暢旺，超微伺服器CPU均熱片供應商健策強漲7%，帶量突破179元新高價位，也帶動同族群的建準盤中漲近7%，技術面拉出一根跳空紅K；泰碩、台達電、雙鴻、奇鋐等也受到市場青睞，漲幅介於2～4%。
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元富投顧預估，明年1.2億支手機需要使用熱板，0.8億支手機使用熱導管，主要受惠者為產能最大雙鴻。整體市場各家散熱業者預計擴增熱板產能約2,000～2,500萬片／月，但除了雙鴻及泰碩已有產能開出，其餘業者仍在努力階段。
考量已量產的雙鴻目前良率僅七成，加上中國缺工，預期散熱業者2020年有效產能恐怕需將大家規劃產能打六至七折，推測實質有效產能僅約1,200~1,500萬片／月，因此手機熱板市場仍未處於供過於求階段
另外，有市場分析師也表示，美中貿易紛爭和緩，美國有機會進一步向中企釋出善意，將帶動包括散熱模組在內的5G零組件及設備加速拉貨，產能領先的超眾、雙鴻，和大啖中國電信商基地台散熱產品訂單的泰碩，將為散熱族群的三大亮點。
整體而言，散熱族群經過短暫休息後今天再展高人氣全面勁揚。
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