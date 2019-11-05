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鴻海早盤一度衝90元 郭台銘個人持股市值10月迄今增逾230億

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

信驊財報創高 股價勁揚表態

2019-11-05 10:03經濟日報 記者張家瑋／即時報導

信驊（5274）受惠於伺服器需求回升，第3季獲利再創歷史新高，每股稅後淨利6.81元，激勵今（5）日股價一度來到814元，漲幅1.49%。

在庫存去化告一段落，資料中心及企業用戶需求重啟，伺服器需求第4季回溫，英特爾與超微兩大伺服器處理器平台推出新品，信驊主要以白牌市場為主，中國兩大品牌曙光、浪潮均為其客戶，帶動第4季業績持續成長。

另外，360度影像處理晶片及影音延伸晶片同步成長，360度影像處理晶片已獲客戶採用，帶動第3季稅後淨利達到2.33億元、季增28.56%，創歷史新高紀錄。

信驊

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