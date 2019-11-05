瑞昱10月營收創次高 第4季營運淡季不淡
2019-11-05 09:26
經濟日報 記者張家瑋
／即時報導
IC設計瑞昱（2379）網通標案及無線藍芽晶片發威，公布10月營收56.86億元，創下歷史次高紀錄，第四季營運淡季不淡；累計前10月營收497.45億元，年增31.5%，已超越去年全年營收水準，2019年營收篤定再創新高。
瑞昱在第三季旺季過後，第四季為PC／NB、TV類產品淡季，然而在中國機上盒網通標案開出，瑞昱WiFi晶片開始出貨，及第二代無線藍芽晶片新品量產出貨助益之下，10月營收繳出亮麗成績，月減3.65%、年增43.44%，法人預料第四季營運將淡季不淡。
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尤其今年瑞昱在無線藍芽晶片可說是大豐收一年，拜全球無線藍芽耳機熱潮不減，非蘋耳機需求持續成長，經過第三季庫存調整後，第四季需求重啟，尤其瑞昱第二代藍芽晶片加入自動主從切換、降噪等功能,在功耗、訊號延遲、訊號穩定等方面也持續優化，在蘋果新AirPods Pro也主打自動降噪功能之下，勢必帶起非蘋耳機跟進風潮。
法人指出，瑞昱的解決方案具低功耗、高性價比等優勢，預期第四季起，年底客戶為銷售旺季重啟備貨需求，相較於上半年多為低階、白牌機種採用，下半年瑞昱可望切入國際品牌機種，將有助提升出貨平均售價，加上藍芽5.0晶片開始獲得電視、機上盒等遙控器採用，預估2019年整體藍芽晶片的營收貢獻將較去年倍增並挑戰10%以上，可望成為瑞昱前五大產品線之一。
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