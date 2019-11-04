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群電第3季每股純益1.75元 單季獲利超過上半年

2019-11-04 13:36經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

群光電能（6412）今天舉行法人說明會公布第3季合併財報，營收、獲利雙雙改寫歷史新高。第3季營收99.94億元，年成長11.1%。合併毛利提升至17.76億元，年成長28.2%，合併營業淨利年增42.7%，達8.5億元，稅後淨利6.68億元，較去年大增107.8%；每股稅後純益1.75元，年成長105.9%，單季獲利賺贏上半年總和。

在營收及獲利持續提升下，群光電能2019前三季營收、獲利亦締造歷史新猷。累計前三季合併營業額255.32億元，年增11.4%，合併毛利與營業淨利分別為41.48億元和16.77億元，年成長分別為29.5%和77.0%。稅後淨利13.32億元，年成長76.4%，每股稅後純益3.49元，年增 75.4%。

群光電能今日亦公布10月合併營收35.34億元，年增率9.4%，連四個月創新高；自今年1月起，公司月營收已連續10個月刷新同期歷史新高。累計今年前十月合併營收290.62億元，年成長11.1%。

群電總經理曾國華 本報系資料庫
群電總經理曾國華 本報系資料庫
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