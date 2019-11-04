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頎邦第3季毛利率創高 單季獲利優於市場預期

2019-11-04 11:51經濟日報 記者張瑞益／即時報導

面板驅動IC封測大廠頎邦（6147）公布第三季財報，其中，單季毛利率35.4%寫下歷史新高，同時，第三季獲利表現也優於市場預期，在財報表現亮眼之下，該股股價今日走高，盤中高點創下本波段股價新高。

頎邦第三季合併營收季增8.1％達54.49億元，較去年同期成長2.5％並創歷史新高，毛利率達35.4％創下歷史新高，並較上季增加3個百分點，第三季稅後純益為12億元，也較上季成長19.5%，第三季每股稅後純益為1.84元，表現優於市場預期。

頎邦累計今年前三季合併營收151.63億元，較去年同期成長13.0％，平均毛利率達33.4%，較去年同期增加6.9個百分點，營業利益40.42億元，與去年同期相較大幅成長62.4％，累計今年前三季稅後純益為31.79億元，前三季每股稅後純益為4.88元，表現優於市場預期。

頎邦第三季業績表現優於市場預期，主要由於智慧型手機全螢幕及窄邊框趨勢，面板驅動IC及整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）封裝製程，由玻璃覆晶封裝（COG）轉向薄膜覆晶封裝（COF），加上測試時間拉長，推升第三季營運表現。

對於第四季營運，市場法人認為，在淡季效應影響，再加上電視面板的需求並不強勁，因此，預估該公司第四季營收可能出現季節性的小幅下滑。

不過，市場法人也預期，明年第一季電視面板出貨將出現旺季效應，並帶動該公司大尺寸面板驅動IC封測訂單回溫，市場法人看好頎邦明年第一季營運將可望有優於本季表現。

電視面板頎邦

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