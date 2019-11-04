精測10月營收寫同期新高 明年5G商機可望受惠

2019-11-04 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



晶圓測試廠中華精測（6510）公布10月營收，雖較9月下滑近一成，不過仍是歷年同期的新高，同時也是該公司單月營收的歷史第三高，由於5G商機明顯將更明顯釋放，市場法人看好，中華精測在5G全球5G商機的帶動下，明年該公司營運可望有優於今年表現。

精測股價今日隨大盤小幅走高，盤中股價上漲約1至2%，今日股價高點來到994元，相當接近日前寫下的1000元波段高點價位，市場法人看好，中長線該股有機會重新站回千元以上股價水位。

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精測公布10月合併營收為3.53億元，較上月減少9.9%，但比去年同期大幅成長42.5%，並為歷年同期新高，同時，也是該公司單月營收的史上第三高，累計今年前10個月合併營收為27.32億元，年減2.5%。

對於第四季的營運展望，該公司高層先前表示，第三季接單及出貨表現確實明顯優於先前預期，但由於第三季比較基期墊高，隨著產業步入淡季，該公司預期，精測第四季仍會出現季節性修正，但希望不要與第三季有太大落差，目標是全年營收及獲利維持去年全年水準。

對於明年展望，該公司及市場法人均看好，明年在全球5G相關商機將更大幅釋出之下，將對精測明年營運表現有明顯的助攻效果。

市場法人指出，精測明年受惠5G檢測方案領先同業，加上5奈米再獲國內外大廠手機晶片大單，且新廠啟用，有利精測在垂直探針卡布局加速，對明年營運有正面推升助力。

市場法人看好未來5G將成精測的成長動能，法人進一步指出，精測受惠重新拿回美系手機大廠下世代處理器測試板卡一線供應廠，雖然美系手機廠明年還未計劃推出5G手機，在新晶片導入5奈米製程，精測成為唯一通過工程驗證廠商，讓精測同時擁有4G和5G手機晶片二股動能挹注，業績將重回過往成長軌跡。