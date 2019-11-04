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新款晶片組出貨 祥碩第4季營運更上層樓

2019-11-04 10:14經濟日報 記者張家瑋／即時報導

祥碩（5269）受惠於超微處理器銷售佳，本季營運動能持續走強，帶動祥碩晶片組出貨持續成長，今日股價一度來到506元，漲幅3.05%。

超微第三代處理器晶片創下該公司史上最佳銷售業績，第四季又優於第三季，業績持續成長，祥碩上一代X470及B450晶片組為超微打造，第三代處理器向下相容於舊款晶片組主機板上，X570高階機板晶片組為超微自行開發，而最新中低階主機板用晶片組B550及A420晶片組為祥碩設計，第四季開始出貨，法人預期第四季業績可望受惠於超微市占率攀升，營收較上季持續成長。

祥碩董事長沈振來 本報系資料庫
祥碩董事長沈振來 本報系資料庫
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超微祥碩處理器

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