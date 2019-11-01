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十銓決議實施庫藏股 每股買回區間17.4至32元

2019-11-01 20:55經濟日報 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）今（1）日公告決議買回庫藏股，預計買回時間在108年11月2日至108年12月2日，預定買回兩千張，買回區間價格為17.40元～32元。

十銓這次庫藏股每股買回區間價為17.40元～32元，預計買回2000張，預定買回股份占公司已發行股份總數之2.93%，而若以買回區間價上限估算，全數執行約需花費6400萬元。十銓今日股價漲0.1元、收24.85元。

十銓今年營運受到記憶體價格走跌影響，影響基本面，9月營收4.38億元、月減12.6%、年減35%，累計今年前九個月營收為50.5億元、年減5.27%，營收表現不佳也衝擊股價；在今年初十銓股價最高還有34.12元，10月初股價跌落至最低點21.3元，跌幅達近四成，

面對市況不佳，十銓持續致力於新產品布局；十銓認為在數位內容創作日漸增加的趨勢下，創作者對電腦升級需求以及內建記憶體、硬碟的規格提升，也會逐漸重視要，推出符合影音創作者升級需求的大容量記憶體Elite／Elite PLUS DDR4 32GB，另外亦可搭配新一代PCIe Gen3 x4高速介面與NVMe1.3協定的MP34 M.2 PCIe固態硬碟，1TB大容量及讀寫速度高達3000/2600 MB/s的優異效能。

十銓記憶體模組
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