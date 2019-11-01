聯電盤中股價 一度漲逾3%
2019-11-01 11:11
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
晶圓代工廠聯電（2303）股價日前自本波段高點約14.8元拉回，股價短線回檔之後，股價觸及布林軌道中線隨即出現回穩，股價技術表現相對穩健，近日由於外資法人擴大買超力道，10月31日單日外資買超達19,465張，寫下近三個月外資單日最大買超，推升該股今（1）日上漲，盤中一度上漲逾3%，股價高點來到14.55元，後市有機會重新挑戰前高14.8元。
聯電累計今年前三季稅後純益58.71億元，仍較去年同期大減33.1%，累計前三季每股稅後純益為0.5元。
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聯電預估，第4季產能利用率將達近九成，其中，8 吋產能利用率約91~93%，12吋產能利用率約87~89%，晶圓出貨量估成長10%，平均單價（ASP）則將持平，預估毛利率約15%，低於第3季的 17.1%。
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