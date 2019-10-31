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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

中鼎集團瞄準工業4.0 攜手成大打造智慧工程

2019-10-31 16:32經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

全球積極發展工業4.0，國內最大統包工程承攬商中鼎（9933），今（31）日與成功大學簽署「合作意向書」備忘錄，合作項目包括智慧工程、智慧工廠、綠色資源技術、大數據分析及其他交流合作等，藉此能提升中鼎集團在智慧應用領域的能量，強化國際競爭力，並共同培育人工智慧、物聯網、資料分析、資通訊科技及工程產業的新世代人才。

簽約儀式在中鼎集團總部舉行，由中鼎集團總裁余俊彥及成大校長蘇慧貞代表簽署。

余俊彥表示，近年中鼎集團積極於統包工程導入各項智慧科技應用，以iEPC智能化統包工程建廠系統，打造專屬集團的創新數位化、智能化工程平台，預計於2020年階段性達成iEPC 1.0版。

余俊彥說，相信藉由此次的合作，將可加速達成中鼎集團iEPC統包工程智能化的目標，中鼎將鼓勵集團各單位與成大進行智慧工程、智慧工廠、綠色資源技術、大數據分析等智慧應用相關交流，加速集團智能化腳步，並共同為培育工程界新世代優秀人才而努力。

蘇慧貞則指出，智慧科技是成大發展目標之一，相信與中鼎集團的合作將為成大帶來許多新的啟發，而成大也會是中鼎集團在台灣的最佳夥伴。

未來，成大國際產學聯盟將擔任中鼎與研究教授之間的溝通橋樑，讓溝通更順暢無阻，並藉由讓成大學生進入中鼎集團實習等方式，讓中鼎能夠網羅成大的優秀人才，共同為達成「最值得信賴的全球工程服務團隊」願景而努力。

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