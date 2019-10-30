親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

大聯大：若分手德儀 明後年營收、獲利與股息不受影響

2019-10-30 16:25經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

針對外界矚目德儀可能於明年底終止大聯大（3702）的代理權，大聯大財務長袁興文在法說會上回應，目前相關業績占比約為一成，若真的發生，估計明後年大家可能感受不到對公司有太大變化，包括營收、獲利與股息發放，應該都不會受到相關事件影響。

袁興文也表示，會持續開發自家公司的價值，在供應鏈中生存，價值很重要，大聯大的態度就是以客戶為尊，客戶需要什麼產品，該公司就準備什麼。

大聯大法說會營收
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

聯茂財報亮眼 外資喊買進

2019-10-30 12:29

臉書Q4伺服器需求成長 廣達最受惠

2019-10-30 12:23

台積電300元近關情怯？早盤開低下滑至296.5元

2019-10-30 10:24

全球半導體資本支出大增 昇陽半再生晶圓業績看俏

2019-10-30 10:14

中華電Q3每股盈餘 1.04元

2019-10-30 14:56

外資喊買 聯茂目標價衝188元

2019-10-30 14:26

陸需求旺 Switch供應鏈笑開

2019-10-30 14:26

友達Q3虧損擴大 每股虧0.41元

2019-10-30 14:07

安碁資訊掛牌上櫃啟動蜜月行情 早盤大漲136%

2019-10-30 09:10

華碩推新品 攻創作者市場

2019-10-29 23:25

台廠大尺寸TV 出貨占比增

2019-10-29 23:25

技嘉奪大單 成長動能強

2019-10-29 23:25

智原Q3每股純益0.59元 衝刺NRE業務

2019-10-29 23:24

晶睿獲利季減31% 每股賺0.85元

2019-10-29 23:23

聯茂犀利 Q3每股賺2.36元

2019-10-29 23:22

嘉彰多元布局 營運添動能

2019-10-29 23:22

聯發科攜索尼 攻智慧家庭

2019-10-29 23:22

義隆Q3獲利創高 本季不看淡

2019-10-29 23:22

華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24

沾光藍牙耳機 興能高亮燈

2019-10-29 14:41

東貝傳吃北美大單 鎖漲停

2019-10-29 14:41

花了64天 鴻海連4年填息

2019-10-29 14:41

真無線藍牙耳機概念股沾光 興能高漲停

2019-10-29 12:51

蘋果AirPods Pro來了 供應鏈振奮

2019-10-29 12:47

東貝傳拿下北美大單 股價強鎖漲停

2019-10-29 11:46
看更多

熱門文章

喬山擬以18.82億元 收購日本最大按摩椅製造商60%股權

2019-10-29 16:44

低基期電子股 補漲

2019-10-29 22:48

蘋果利多不斷 蘋概三王填息猛

2019-10-29 23:31

買零股或佛系投資 散戶也能擁抱台積電

2019-10-30 10:08

重量級法說大秀 來了

2019-10-29 22:48

外資連十買玉山金 持股比衝44％

2019-10-30 00:11

緯穎、臻鼎 目標價調升

2019-10-29 22:48

華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24

百元股擁題材 買盤熱

2019-10-29 22:48

技嘉奪大單 成長動能強

2019-10-29 23:25

旭富訂單大增 營運補

2019-10-29 23:26

聯茂犀利 Q3每股賺2.36元

2019-10-29 23:22

美股回跌 台股短線提防拉回

2019-10-30 08:22

安碁資訊掛牌上櫃啟動蜜月行情 早盤大漲136%

2019-10-30 09:10

中光電 單季賺贏上半年

2019-10-29 23:25

台積電尾盤翻紅攻新高價 台股上漲46點收11,380

2019-10-30 13:52

法說大戲牽動台股多空 聚焦這四大產業

2019-10-29 17:42

壽險業買債券ETF新公式年底上路 大股東恐需增資百億元

2019-10-29 20:43

台廠大尺寸TV 出貨占比增

2019-10-29 23:25

併購、子公司掛牌題材燒 生技股一枝獨秀股價勁揚

2019-10-30 12:39

義隆Q3獲利創高 本季不看淡

2019-10-29 23:22

就市論勢／5G、蘋概族群 聚光

2019-10-29 22:49

台股明年日均量 估1,200億

2019-10-29 23:45

明年台股日均量看減 證交所估1,200億元

2019-10-29 18:14

聯茂財報亮眼 外資喊買進

2019-10-30 12:29

南電、景碩 四檔有看頭

2019-10-29 23:29

轉單說甚囂塵上 法人估TPK-KY可望展開波段反彈

2019-10-30 09:50

鴻海、譜瑞 認購發燙

2019-10-29 23:28

台積電拉尾盤收299.5元、市值7.76兆 再創歷史新高

2019-10-30 14:09

全球半導體資本支出大增 昇陽半再生晶圓業績看俏

2019-10-30 10:14

聯發科攜索尼 攻智慧家庭

2019-10-29 23:22

友達Q3虧損擴大 每股虧0.41元

2019-10-30 14:07

台積電再創新高 台股改寫逾29年來新高

2019-10-30 14:28

鴻海盤中填息花64個交易日 外資法人連12買

2019-10-29 20:13

櫻花 搶節能補助商機

2019-10-29 23:26

臉書Q4伺服器需求成長 廣達最受惠

2019-10-30 12:23

嘉彰多元布局 營運添動能

2019-10-29 23:22

券商財富管理規模增近85億元 固定收益最夯

2019-10-29 20:13

蘋概三王熄火 台股開盤小漲3點

2019-10-30 09:13

中華電Q3每股盈餘 1.04元

2019-10-30 14:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top