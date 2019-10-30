大聯大：若分手德儀 明後年營收、獲利與股息不受影響

2019-10-30 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ／即時報導



針對外界矚目德儀可能於明年底終止大聯大（3702）的代理權，大聯大財務長袁興文在法說會上回應，目前相關業績占比約為一成，若真的發生，估計明後年大家可能感受不到對公司有太大變化，包括營收、獲利與股息發放，應該都不會受到相關事件影響。

袁興文也表示，會持續開發自家公司的價值，在供應鏈中生存，價值很重要，大聯大的態度就是以客戶為尊，客戶需要什麼產品，該公司就準備什麼。