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中華電Q3每股盈餘 1.04元

2019-10-30 14:56經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

中華電（2412）今（30）日公布第3季合併營收508.5億元，年減3.5%；歸屬於母公司業主淨利為80.9億元，減少4.9%；每股盈餘1.04元；董事長謝繼茂表示，第3季行動市場競爭不若以往激烈，持續站穩營收市佔率與客戶數市佔率的領導地位。

謝繼茂說：「受惠於iPhone 11上市及新推出之特定方案廣受歡迎，帶動行動淨增客戶數轉正，999元以上高資費方案申辦數明顯成長。寬頻業務因客戶數減少使營收微幅下滑，但光纖升速方案客戶數持續成長，加上MOD綑綁寬頻之雙享方案持續熱銷，有效緩解客戶數減少帶來的影響，並進一步強化寬頻客戶的黏著度」。

謝繼茂說：「MOD在第3季表現依舊強勁，單季營收達9.02億元，較去年同期成長5.9%，客戶數超越209萬戶，持續為台灣最大影音平台。9月自選餐推出後，75%的自選餐用戶選擇最高資費套餐，營收表現將在第4季顯現，未來，將持續引進高品質內容及熱門運動賽事，例如即將舉辦的東京奧運，以吸引訂戶並強化MOD整體績效」。

資通訊服務方面，隨著資通訊應用持續發展及強化競標能力，第3季企客營收及資通訊業務營收均較去年同期成長。很高興本季再次取得台電智慧電表通訊標案，進一步強化物聯網布局及未來物聯網的營收挹注。展望未來，雖然市場競爭激烈，有信心繼續以堅強的業務實力維持市場領導地位，並持續針對核心業務進行投資」。

中華電第3季合併營收508.5億元，年減3.5%；行動通信業務營收為236.3億元，增加0.7%，主要因智慧型終端銷售增加，抵銷行動服務營收因市場競爭及VoIP服務取代所造成的減少。

網際網路業務營收為72.7億元，年增1.0%，主要來自應用加值服務營收成長；國內固定通信業務營收為156.3億元，年減5.1%，主要因行動電話及VoIP取代，市話營收減少6.3%至64.5億元；國際固定通信業務營收為29.4億元，年減29.8%，主要因國際電話受市場競爭影響造成營收減少。

第3季總成本與費用為408.1億元，年減3.5%，主要因網路互連費及資通訊專案成本減少；第3季營業淨利100.2億元，年減3.9%。營業淨利率為19.7%，2018年同期為19.8%。本期歸屬母公司業主淨利為80.9億元，減少4.9%。每股盈餘1.04元。

今年第3季來自營業活動的淨現金流量為196.8億元，年減9.6%，主因颱風休假導致收款延遲。今年9月底現金與約當現金為239.7億元，年增17.9%。第3季EBITDA為188.1億元，年增2.4%，EBITDA margin為37%，2018年同期為34.9%。

中華電持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。截至2019年9月底，光世代寬頻客戶數為363.1萬，佔寬頻客戶數81.9%。此外，100Mbps速率以上客戶數達154萬，年成長約10.6%；HiNet寬頻客戶數為365.0萬，減少1.6%。

截至2019年9月底，行動電話客戶數為1,064萬，年增0.8%；持續維持在固網市場的領導地位，截至2019年9月底，市話客戶數累積為1,023萬。

中華電信董事長謝繼茂。圖／聯合報系資料照片
中華電信董事長謝繼茂。圖／聯合報系資料照片
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