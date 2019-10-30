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大聯大第3季EPS 1.06元

2019-10-30 14:17經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

亞太半導體通路龍頭大聯大（3702）於（30）日舉行法說會，公布第3季每股稅後純益（EPS）為1.06元。

大聯大第3季合併營收為1,408.21億元，季增9％，稅後純益17.85億元，季增9.6％。該公司累計前三季合併營收為3,818.29億元，稅後純益47.18億元，每股純益為2.81元。

大聯大營收半導體EPS
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