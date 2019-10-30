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友達Q3虧損擴大 每股虧0.41元

2019-10-30 14:07經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

友達光電（2409）今（30）日舉行法人說明會公布第3季合併財務報表，總計第3季合併營業額為700.5億元，與第2季持平；第3季歸屬母公司業主的淨損為39.9億元，基本每股損失為0.41元。

2019年第3季大尺寸面板出貨量超過2,867萬片，較第2季增加5.5%。2019年第3季中小尺寸面板出貨量約3,560萬片，與2019年第2季相比增加7.8%。

回顧第3季，雖然旺季備貨需求未如預期，公司整體出貨面積仍較上一季增長。但市場上不斷有新產能開出，導致面板價格持續下滑，尤其是大宗消費型產品。影響所及，公司單季營收僅較上季持平，虧損幅度則較上一季擴大。財務結構方面，存貨天數34天，淨負債比18.4%，仍維持在相對健康的水位。

展望第4季，進入面板產業傳統淡季，預期供需失衡的狀況仍將持續一段時間。公司將適度調整產能利用率，並利用淡季加速展開明年新產品的開發。

同時，持續進行價值轉型及技術創新，積極開拓加值市場，放大有利潤的產品線，以度過產業低潮期。

友達新任總經理暨營運長柯富仁。圖／友達提供
友達新任總經理暨營運長柯富仁。圖／友達提供
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大尺寸面板產能利用率
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