聯茂財報亮眼 外資喊買進
2019-10-30 12:29
經濟日報 記者呂安涔
／即時報導
聯茂（6213）第3季營收63億季增6.9%、年增8.8%，毛利率達21.29%，營業利益率14.7%，單季稅後EPS 2.36元，三率三升創下亮眼成績，美系、日系外資順勢發布了買進報告，持續維持買進建議。
高盛、野村在報告中提出因聯茂亮眼的第3季毛利率，顯示產品組合改善的良好，並且預估之後5G基地台和美系7nm 晶片的Low Loss材料放量未來將會逐漸顯現，預估未來CCL產業將受惠5G建置而供應吃緊，提高了他們對聯茂2020年的獲利數字，給予買進的評等，目標價分別給予178、188元等高價。
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外資對於聯茂展望信心十足，報告內容提出在5G整體產業趨勢下，以及明年2020聯茂來自於中國客戶的貢獻，外資預期2020年聯茂營收有望較今年成長，其中除了產業成長之外，外資也預期新產品將帶動公司整體ASP的提升，由於第3季獲利公告，外資紛紛上修2019聯茂的獲利數字，預估聯茂2020年將持續成長。
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