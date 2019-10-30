親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

與郭陣營一手打一手和？ 國民黨下午將開鍘郭家軍李縉穎

聯茂財報亮眼 外資喊買進

2019-10-30 12:29經濟日報 記者呂安涔／即時報導

聯茂董事長陳進財（右）、執行長蔡馨暳 記者尹慧中／攝影
聯茂董事長陳進財（右）、執行長蔡馨暳 記者尹慧中／攝影
分享
聯茂（6213）第3季營收63億季增6.9%、年增8.8%，毛利率達21.29%，營業利益率14.7%，單季稅後EPS 2.36元，三率三升創下亮眼成績，美系、日系外資順勢發布了買進報告，持續維持買進建議。

高盛、野村在報告中提出因聯茂亮眼的第3季毛利率，顯示產品組合改善的良好，並且預估之後5G基地台和美系7nm 晶片的Low Loss材料放量未來將會逐漸顯現，預估未來CCL產業將受惠5G建置而供應吃緊，提高了他們對聯茂2020年的獲利數字，給予買進的評等，目標價分別給予178、188元等高價。

外資對於聯茂展望信心十足，報告內容提出在5G整體產業趨勢下，以及明年2020聯茂來自於中國客戶的貢獻，外資預期2020年聯茂營收有望較今年成長，其中除了產業成長之外，外資也預期新產品將帶動公司整體ASP的提升，由於第3季獲利公告，外資紛紛上修2019聯茂的獲利數字，預估聯茂2020年將持續成長。

外資5G毛利率
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

臉書Q4伺服器需求成長 廣達最受惠

2019-10-30 12:23

台積電300元近關情怯？早盤開低下滑至296.5元

2019-10-30 10:24

全球半導體資本支出大增 昇陽半再生晶圓業績看俏

2019-10-30 10:14

安碁資訊掛牌上櫃啟動蜜月行情 早盤大漲136%

2019-10-30 09:10

華碩推新品 攻創作者市場

2019-10-29 23:25

台廠大尺寸TV 出貨占比增

2019-10-29 23:25

技嘉奪大單 成長動能強

2019-10-29 23:25

智原Q3每股純益0.59元 衝刺NRE業務

2019-10-29 23:24

晶睿獲利季減31% 每股賺0.85元

2019-10-29 23:23

聯茂犀利 Q3每股賺2.36元

2019-10-29 23:22

嘉彰多元布局 營運添動能

2019-10-29 23:22

聯發科攜索尼 攻智慧家庭

2019-10-29 23:22

義隆Q3獲利創高 本季不看淡

2019-10-29 23:22

華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24

沾光藍牙耳機 興能高亮燈

2019-10-29 14:41

東貝傳吃北美大單 鎖漲停

2019-10-29 14:41

花了64天 鴻海連4年填息

2019-10-29 14:41

真無線藍牙耳機概念股沾光 興能高漲停

2019-10-29 12:51

蘋果AirPods Pro來了 供應鏈振奮

2019-10-29 12:47

東貝傳拿下北美大單 股價強鎖漲停

2019-10-29 11:46
看更多

熱門文章

太心動！首檔5G ETF募集 電話被打爆

2019-10-29 14:54

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

2019-10-29 14:19

喬山擬以18.82億元 收購日本最大按摩椅製造商60%股權

2019-10-29 16:44

蘋果利多不斷 蘋概三王填息猛

2019-10-29 23:31

低基期電子股 補漲

2019-10-29 22:48

AirPods Pro來了 供應鏈進補

2019-10-29 14:41

台股高點不設限 陳奕光：關注停利五訊號

2019-10-29 14:42

重量級法說大秀 來了

2019-10-29 22:48

緯穎、臻鼎 目標價調升

2019-10-29 22:48

外資連十買玉山金 持股比衝44％

2019-10-30 00:11

華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24

百元股擁題材 買盤熱

2019-10-29 22:48

買零股或佛系投資 散戶也能擁抱台積電

2019-10-30 10:08

花了64天 鴻海連4年填息

2019-10-29 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top