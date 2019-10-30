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智原Q3獲利季增1.5倍 Q4委託設計有望再攀升

2019-10-30 11:56經濟日報 記者張瑞益／即時報導

矽智財廠智原（3035）公布第3季財報，其中，第3季稅後純益為1.46億元，比上季大幅成長159%，更是2017年第2季以來最佳表現，智原業績表現成長，同時，該公司也表示，以目前掌握的訂單情況，預期第4季委託設計（NRE）有機會持續成長。

智原公佈今年第3季合併財務報表，其中，第3季合併營收為15.9億元，較上季增加31%，較去年同期成長13.2%；第3季合併毛利率為50.4%，受產品組合變化影響，智原第3季毛利率滑落至50.4%，較第2季下滑4.3個百分點，第3季稅後純益為1.46億元，創近九季來新高，單季每股稅後純益為0.59元。

對於第3季表現，智原表示，整體營運在量產及委託設計（NRE）雙雙創高之下表現亮眼，整體營收較上季大幅成長三成以上，創近13季來新高；委託設計（NRE）方面，公司近年來持續拓展高設計價值的新案，第3季NRE寫下歷史新高、達4.1億元，其中包含許多高設計價值的委託設計案以及14奈米先進製程案子的貢獻，讓公司NRE在營收創新高之下、獲利也同步創高。

量產方面，智原指出，除了智慧電錶延續上季出貨動能之外，網通及利基型產品也有不錯表現，5G相關產品下半年也已順利出貨，較不受季節性影響的利基型產品亦穩定出貨，這種以多樣化和客製化取勝的市場是智原的強項，而且許多是智原長期耕耘的優勢應用。

展望第4季，智原總經理王國雍表示，智原第4季營收若相較去年同期，預計還是衰退的，毛利率則可望維持第3季水準，將持續站穩逾50%大關；整體來說，智原今年營運和先前預期一樣，第4季NRE也有機會再挑戰歷史新高。

此外，王國雍也表示，在ASIC積極布局已經陸續開始發酵，主要優勢就是在於智原有客戶基礎、豐富的產品應用，智原的高階製程比重也明顯成長，智原第3季利基型應用比例已經有九成，也相較以往六成明顯拉升。

智原
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