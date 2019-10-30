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輝達推GTX 1660 SUPER 板卡廠Q4添動能

2019-10-30 10:30經濟日報 記者吳凱中／即時報導

輝達（NVIDIA）正式推出衝刺銷量的GeForce GTX 1660 SUPER 顯卡，由於價格極具競爭力，法人看好，將帶動相關板卡廠華碩（2357）、微星、技嘉出貨量，而超微（AMD）也即將在第4季推出RX5500系列產品，同樣主打入門級市場，可望掀起新一波顯卡大戰。

輝達29日宣布GeForce GTX系列遊戲 GPU 再添新兵-GTX 1660 SUPER，承接GTX 1060 GPU 並同步推出 GeForce 1650 SUPER；新品比前一代 GTX 10 系列 GPU 高二倍的效能，以及比初代 GTX 16 系列高 50% 的效能；新款 GPU 採用 Turing 架構並搭載高速 GDDR6 記憶體。

GeForce GTX 1660 SUPER 售價 229 美元（約新台幣7,000元），該售價為SUPER系列最低價位，產品定位明顯是為衝刺銷量。

由於今年超微顯卡步步進逼，市佔率明顯提升，也逼得輝達不論在新品策略或價位上作出反擊。

GTX 1660 SUPER 客製卡目前包含華碩、七彩虹、EVGA、Gainward、Galaxy、技嘉、Innovision 3D、微星、Palit、PNY 與 Zotac 等供應商皆已開賣;至於GeForce GTX 1650 SUPER 客製卡將於11月22日在全球上市，產品售價尚未公佈。

法人看好，定位低階的GTX 1660 、1650 SUPER上市，由於價格極具競爭力，將帶動相關台系顯卡廠華碩、微星、技嘉及為七彩虹代工的承啟出貨量，為第4季營運增添動能。

在超微陣營方面，日前已釋出將於第四季推出Navi 架構的桌機用新品 RX5500，且將同步推出了行動版的 RX5500M，但具體上市時間及價位尚未公佈。

惟超微先前已透露RX5500系列對標輝達GT X1650，從此可看出，RX5500系列顯卡也將走入門級市場，價格將具競爭力。

超微今年下半年推出7奈米顯卡新品5700X、5700系列系列，成功掀起市場話題，相關供應商華擎與撼訊業績明顯受到帶動，光撼訊9月營收就繳出月增100.8%、年增102.5%的好成績，為15個月新高。

超微GeForceGPU
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