親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

評／媒體「國有化」 網路已非中國的自由國度？

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

安碁資訊掛牌上櫃啟動蜜月行情 早盤大漲136%

2019-10-30 09:10經濟日報 記者吳凱中／即時報導

安碁資訊財務長譚百良（左起）、董事長施宣輝、總經理吳乙南。 記者謝艾莉/攝影
安碁資訊財務長譚百良（左起）、董事長施宣輝、總經理吳乙南。 記者謝艾莉/攝影
分享
宏碁集團旗下小金雞安碁資訊（6690）今（30）日以承銷價55元掛牌上櫃，早盤最高來到130元，漲幅高達136.36%，正式展開蜜月行情。

安碁專注發展資訊安全服務，不同於傳統 SI 著重初期的 SOC 建置，並向客戶收取一次性銷售費用，安碁更著重 SOC 建置後的營運和維護，營收有 75%來自每月向客戶收取的SOC 維運收入。

安碁董事長施宣輝指出，資安是未來大趨勢，但現在跟以往型態差很多，現在是進入社交工程時代，例如惡意郵件攻擊，隨著防毒進入新時代，未來只有像安碁這種廠商才能保障客戶安全。

安碁目前政府相關業務占七成，其次則為金融15~20%、一般製造業約為10~15%。施宣輝強調，未來公司要持續成長有兩大動能，包含拓展不同領域客戶及業務延伸到海外。

在新業務方面，安碁將資安業務延伸到工業生產製造系統背後的營運科技（Operational Technology，OT），主要是看好未來5G時代，到時所有裝置都會聯網，也等於讓駭客有無孔不入攻擊的機會，因風險變大，對以資安為主業的安碁來說市場需求等於變大。

其次，在海外拓展上，施宣輝表示，安碁屬於宏碁集團子公司，希望藉著宏碁強勢的品牌，將業務延伸到東南亞，服務當地SI業者。

安碁在海外發展以東南亞優先，但不會在當地直接承接業務，而是協助合作夥伴，目前已與泰國廠商Datapro合作，該廠主要提供伺服器、存儲設備及企業 IT 解決方案，安碁希望藉此案複製到東南亞其他國家，已和印尼及馬來西亞廠商洽談戰略結盟。

安碁今年9月營收0.8億元，月增75.9%、年增55.8%，創下單月歷史新高紀錄。稅後純益1,285萬元，年增233.3%，單月每股純益（EPS）1.02元，優於去年同期的0.3元。

法人預估，在國內資安市場呈現穩定成長趨勢下，安碁挾國內資安市場國內客戶數量最多，遠高於同業的競爭優勢，安碁今年營收與獲利表現將續創新高，全年EPS將超越去年4.72元、挑戰5元水準。

東南亞資安宏碁施宣輝5G
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

聯茂犀利 Q3每股賺2.36元

2019-10-29 23:22

華碩推新品 攻創作者市場

2019-10-29 23:25

台廠大尺寸TV 出貨占比增

2019-10-29 23:25

技嘉奪大單 成長動能強

2019-10-29 23:25

智原Q3每股純益0.59元 衝刺NRE業務

2019-10-29 23:24

晶睿獲利季減31% 每股賺0.85元

2019-10-29 23:23

嘉彰多元布局 營運添動能

2019-10-29 23:22

聯發科攜索尼 攻智慧家庭

2019-10-29 23:22

義隆Q3獲利創高 本季不看淡

2019-10-29 23:22

華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24

沾光藍牙耳機 興能高亮燈

2019-10-29 14:41

東貝傳吃北美大單 鎖漲停

2019-10-29 14:41

花了64天 鴻海連4年填息

2019-10-29 14:41

真無線藍牙耳機概念股沾光 興能高漲停

2019-10-29 12:51

蘋果AirPods Pro來了 供應鏈振奮

2019-10-29 12:47

東貝傳拿下北美大單 股價強鎖漲停

2019-10-29 11:46
看更多

熱門文章

太心動！首檔5G ETF募集 電話被打爆

2019-10-29 14:54

前三季賺逾半個股本 上市櫃17強出列！

2019-10-29 10:50

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

2019-10-29 14:19

喬山擬以18.82億元 收購日本最大按摩椅製造商60%股權

2019-10-29 16:44

iPhone 11銷售佳 鴻海股價盤中完成填息

2019-10-29 11:43

15檔投信鎖碼股 衝上最高點跟不跟

2019-10-29 10:41

蘋果利多不斷 蘋概三王填息猛

2019-10-29 23:31

蘋果AirPods Pro來了 供應鏈振奮

2019-10-29 12:47

低基期電子股 補漲

2019-10-29 22:48

AirPods Pro來了 供應鏈進補

2019-10-29 14:41

台股高點不設限 陳奕光：關注停利五訊號

2019-10-29 14:42

緯穎、臻鼎 目標價調升

2019-10-29 22:48

重量級法說大秀 來了

2019-10-29 22:48

華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24

真無線藍牙耳機概念股沾光 興能高漲停

2019-10-29 12:51

百元股擁題材 買盤熱

2019-10-29 22:48

花了64天 鴻海連4年填息

2019-10-29 14:41

外資連十買玉山金 持股比衝44％

2019-10-30 00:11

亞系外資點名買台積電、鴻海等8個股 3傳產股入列

2019-10-29 11:58

外資點名買進 鴻海盤中完成填息

2019-10-29 12:26

技嘉奪大單 成長動能強

2019-10-29 23:25

沾光藍牙耳機 興能高亮燈

2019-10-29 14:41

東貝傳吃北美大單 鎖漲停

2019-10-29 14:41

聯茂犀利 Q3每股賺2.36元

2019-10-29 23:22

漲多電子股拉回 台股漲18.85點收11,333

2019-10-29 13:41

義隆前三季 賺進超過半個股本

2019-10-29 14:38

雙11 中概百貨貿易股Q4看旺

2019-10-29 14:41

美股回跌 台股短線提防拉回

2019-10-30 08:22

旭富訂單大增 營運補

2019-10-29 23:26

補習班免徵營業稅 三貝德股價慶祝

2019-10-29 14:41

法說大戲牽動台股多空 聚焦這四大產業

2019-10-29 17:42

東貝傳拿下北美大單 股價強鎖漲停

2019-10-29 11:46

EPS上看3元 三陽一度站22元

2019-10-29 14:41

壽險業買債券ETF新公式年底上路 大股東恐需增資百億元

2019-10-29 20:43

特斯拉財報靚 和大漲逾3%

2019-10-29 14:41

中光電 單季賺贏上半年

2019-10-29 23:25

晟德轉投資 東曜啟動香港上市計劃

2019-10-29 13:24

明年台股日均量看減 證交所估1,200億元

2019-10-29 18:14

義隆Q3獲利創高 本季不看淡

2019-10-29 23:22

京元電第4季業績創高可期 股價衝15年新高

2019-10-29 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top