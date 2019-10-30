安碁資訊掛牌上櫃啟動蜜月行情 早盤大漲136%
2019-10-30 09:10
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
宏碁集團旗下小金雞安碁資訊（6690）今（30）日以承銷價55元掛牌上櫃，早盤最高來到130元，漲幅高達136.36%，正式展開蜜月行情。
安碁專注發展資訊安全服務，不同於傳統 SI 著重初期的 SOC 建置，並向客戶收取一次性銷售費用，安碁更著重 SOC 建置後的營運和維護，營收有 75%來自每月向客戶收取的SOC 維運收入。
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安碁董事長施宣輝指出，資安是未來大趨勢，但現在跟以往型態差很多，現在是進入社交工程時代，例如惡意郵件攻擊，隨著防毒進入新時代，未來只有像安碁這種廠商才能保障客戶安全。
安碁目前政府相關業務占七成，其次則為金融15~20%、一般製造業約為10~15%。施宣輝強調，未來公司要持續成長有兩大動能，包含拓展不同領域客戶及業務延伸到海外。
在新業務方面，安碁將資安業務延伸到工業生產製造系統背後的營運科技（Operational Technology，OT），主要是看好未來5G時代，到時所有裝置都會聯網，也等於讓駭客有無孔不入攻擊的機會，因風險變大，對以資安為主業的安碁來說市場需求等於變大。
其次，在海外拓展上，施宣輝表示，安碁屬於宏碁集團子公司，希望藉著宏碁強勢的品牌，將業務延伸到東南亞，服務當地SI業者。
安碁在海外發展以東南亞優先，但不會在當地直接承接業務，而是協助合作夥伴，目前已與泰國廠商Datapro合作，該廠主要提供伺服器、存儲設備及企業 IT 解決方案，安碁希望藉此案複製到東南亞其他國家，已和印尼及馬來西亞廠商洽談戰略結盟。
安碁今年9月營收0.8億元，月增75.9%、年增55.8%，創下單月歷史新高紀錄。稅後純益1,285萬元，年增233.3%，單月每股純益（EPS）1.02元，優於去年同期的0.3元。
法人預估，在國內資安市場呈現穩定成長趨勢下，安碁挾國內資安市場國內客戶數量最多，遠高於同業的競爭優勢，安碁今年營收與獲利表現將續創新高，全年EPS將超越去年4.72元、挑戰5元水準。
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