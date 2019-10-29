真無線藍牙耳機概念股沾光 興能高漲停

2019-10-29 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



蘋果新一代Airpods上市，市場傳出，真無線藍牙耳機（TWS）概念股興能高（6558）打入airpods供應鏈，激勵今（29）日一早攻上漲停板，惟據了解，興能高並未承接airpods訂單，主要仍以歐美其他廠商及華為訂單為主。

蘋果AirPods Pro上市，市場盛傳專攻小尺寸鋰離子電池的興能高打入供應鏈，惟據了解，興能高並未承接蘋果訂單，與市場所傳不符。

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興能高目前主要客戶仍以歐美聲學廠商及華為訂單為主，從去年開始產能已供不應求，因此訂下擴張計畫，於今年下半年持續開出新產能，目前昆山一廠從每月360萬顆提升至400萬顆，隨著昆山二廠逐步開出新產能，第三季已新增100萬顆，總產能目前已提升至每月500萬顆。

興能高今年9月底決議，發行5億元無擔保可轉換公司債，籌資計畫主要用於轉投資海外子公司、償還銀行借款、充實營運資金、遷廠之租賃改良及研發設備、軟體等資金需求等。此為公司掛牌以來首度啟動籌資計畫。同時公司也提高新廠投資金額，從8.5億元上修至9.03億元，增幅約6.24％。

興能高董事長兼總經理邢雪坤先前指出，今年營運「審慎樂觀」，訂單已看到9月，隨著昆山二廠啟用，產能逐步開出，預期營運高峰將落在第三季，而第四季有機會延續再登高。

興能高強攻藍芽耳機商機，佔營收比重已達六成，其他業務則有充電盒、醫療裝置、穿戴裝置等。在穿戴裝置方面今年也陸續拿下美系及台系穿戴大廠，營收比重接近一成。

根據市調機構Counterpoint，2019年全球TWS出貨量估為1.2億副，年增率達1.6倍之多，2020年全球TWS出貨量有望進一步攀升至1.29億副，年均複合增長率將達67％。