蘋果AirPods Pro來了 供應鏈振奮
蘋果公司正式發表新一代無線耳機AirPods Pro，主打降噪、防水功能，將從10月30日起出貨，定價249美元，較上一代價格提升，法人看好，隨著AirPods Pro 開賣，為相關PCB廠、代工廠英業達（2356）等第四季旺季營運添柴火。
千呼萬喚，蘋果第三代無線耳機終於登場，取名AirPods Pro，定價249美元（新台幣7,990元），較上一代AirPods 搭配無線充電盒6,490元價位提升。
AirPods Pro如其名定位於蘋果無線耳機高階機款，這也是蘋果首次劃分無線耳機產品線定位，在此之前，蘋果第二代產品僅是功能部分升級，但價格仍延續第一代水準。
蘋果新款無線耳機主要在三大方面進行更新。在外觀方面採用全新設計，使消費者在配戴時更舒適貼合，並新增現在一般主流無線耳機都有的防水功能，讓運動使用者能在更多情境下操作。
不過，本次升級最大特點仍是新增主動式降噪（Adaptive EQ）功能，據蘋果說明，可自動調整出最佳音效，且可透過觸控式耳機柄，在降噪模式和通透模式之間切換，聽見周遭的聲音。
蘋果將於10月30起在全球發售，搶攻歐美聖誕旺季銷售熱潮，法人看好新品有望帶動AirPods整體銷量，相關供應鏈自代工廠英業達、軸承廠新日興（3376），及PCB供應商燿華（2367）、華通（2313）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等第四季營運可望增添動能。
英業達為AirPods主力代工廠，從第一代產品做到第三代，目前則是與中國大陸廠商立訊共同承接訂單。儘管市場傳出另一廠商歌爾聲學有切入組裝，但據了解目前仍未大規模量產。
據悉，由於AirPods Pro售價較高，供應鏈目前對於該款銷量較於保守，備貨量相對較少。至於在訂單分配上，新機立訊訂單比例略高於英業達。對此，英業達則回應不對客戶與個別產品評論。
AirPods往年銷售旺季都在第四季，主要是搶搭歐美聖誕銷售潮，也是英業達智慧裝置業務全年單季高峰時間，惟今年因受中美貿易戰影響，英業達持續進行產能轉移作業，儘管AirPods生產仍在中國，但其他品牌智慧裝置製造地點的轉移，也影響英業達該業務業績。
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