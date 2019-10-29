蘋果AirPods Pro來了 供應鏈振奮

2019-10-29 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



蘋果公司正式發表新一代無線耳機AirPods Pro，主打降噪、防水功能，將從10月30日起出貨，定價249美元，較上一代價格提升，法人看好，隨著AirPods Pro 開賣，為相關PCB廠、代工廠英業達（2356）等第四季旺季營運添柴火。

千呼萬喚，蘋果第三代無線耳機終於登場，取名AirPods Pro，定價249美元（新台幣7,990元），較上一代AirPods 搭配無線充電盒6,490元價位提升。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

AirPods Pro如其名定位於蘋果無線耳機高階機款，這也是蘋果首次劃分無線耳機產品線定位，在此之前，蘋果第二代產品僅是功能部分升級，但價格仍延續第一代水準。

蘋果新款無線耳機主要在三大方面進行更新。在外觀方面採用全新設計，使消費者在配戴時更舒適貼合，並新增現在一般主流無線耳機都有的防水功能，讓運動使用者能在更多情境下操作。

不過，本次升級最大特點仍是新增主動式降噪（Adaptive EQ）功能，據蘋果說明，可自動調整出最佳音效，且可透過觸控式耳機柄，在降噪模式和通透模式之間切換，聽見周遭的聲音。

蘋果將於10月30起在全球發售，搶攻歐美聖誕旺季銷售熱潮，法人看好新品有望帶動AirPods整體銷量，相關供應鏈自代工廠英業達、軸承廠新日興（3376），及PCB供應商燿華（2367）、華通（2313）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等第四季營運可望增添動能。

英業達為AirPods主力代工廠，從第一代產品做到第三代，目前則是與中國大陸廠商立訊共同承接訂單。儘管市場傳出另一廠商歌爾聲學有切入組裝，但據了解目前仍未大規模量產。

據悉，由於AirPods Pro售價較高，供應鏈目前對於該款銷量較於保守，備貨量相對較少。至於在訂單分配上，新機立訊訂單比例略高於英業達。對此，英業達則回應不對客戶與個別產品評論。

AirPods往年銷售旺季都在第四季，主要是搶搭歐美聖誕銷售潮，也是英業達智慧裝置業務全年單季高峰時間，惟今年因受中美貿易戰影響，英業達持續進行產能轉移作業，儘管AirPods生產仍在中國，但其他品牌智慧裝置製造地點的轉移，也影響英業達該業務業績。