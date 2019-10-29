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東貝傳拿下北美大單 股價強鎖漲停

2019-10-29 11:46經濟日報 記者張瑞益／即時報導

先前傳出財務壓力的LED東貝（2499）近日受惠美中貿易戰的轉單效應，傳出該公司接獲北美大型賣場的照明大單，預計下（11）月開始出貨，此消息也激勵東貝股價走強，今日早盤即鎖住漲停價，盤中漲停價委買張數逾一萬張。

東貝上月傳出財務具壓力之後，股價出現一波修正，創下近幾年最低，波段低點來到5.52元，不過，在近期股價逐漸回穩之後，傳出接獲北美大單的消息，今日股價開高之後，隨即強力鎖住漲停價7.15元，是近幾周以來，股價高點。

東貝表示，受惠於中美貿易轉單效應，該公司已陸續接獲新型照明燈具長期訂單，其中，又以北美訂單為主，將自11月起開始出貨，預期將帶動第四季營運表現較去年同期成長，同時在新訂單新機種轉單效益下，預期明年度照明接單持續增加。

此外，東貝強調，該公司MiniLED及MicroLED開發時程領先業界，過去二年已與國際大廠合作積極投入研發具未來成長力道的高階MiniLED及MicroLED，目前已開發完成並導入明年度新應用產品中，預計明年度可開始投入量產貢獻營收

東貝MiniLED導入產品包括大尺寸螢幕、車載背光等高單價高毛利產品，預期在明年可大量出貨貢獻營收及獲利成長。

此外，東貝表示，在發展MiniLED及MicroLED的優勢主要是與國際大廠共同合作開發運用國際大廠之系統整合，掌握關鍵專利技術與產品通路優勢，已快速導入產品進入市場、領先業界。

LED東貝營收
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