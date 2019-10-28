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平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

盛群今年EPS 法人估可望維持4元以上

2019-10-28 16:52經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠商盛群（6202）於28日公布第3季財報，每股純益（EPS）為0.98元，累計前三季每股純益為3.01元。

法人估計，該公司第4季業績應比第3季成長個位數百分比，全年業績雖然無可避免將呈現年減，但全年每股純益應可維持在4元之上。

盛群累計前三季合併營收為33.63億元，年減8.5％，歸屬母公司業主淨利為6.8億元，年減15％；第3季合併營收為11.2億元，呈現季減7％與年減11％，歸屬母公司業主淨利為2.21億元，年減15.4％。

盛群今年前三季MCU占其營收比重約76％，相關出貨量約4.7億顆，年減7％。

盛群營收
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