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昇陽半導體可轉換公司債明起受理競拍 底標價102元

2019-10-28 12:42經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

昇陽半導體（8028）發行國內無擔保可轉換公司債，總面額為10億元，由富邦證券主辦，將從明（29）日起開始受理競拍，競拍底標價為102元，預計10月29日起三個營業日投標，可轉換公司債預計今年11月13日在櫃檯買賣中心掛牌。

昇陽半導體發行國內無擔保可轉換公司債，每張發行面額10萬元整，共計發行10,000張，依法保留承銷總數之12.68%，其中1,000張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購268張，其餘8,732張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

競拍底標價為102元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過873張，每人最高得標張數合計不超過873張，預計10月29日投標，投標期間為10月29~31日三個營業日。

昇陽半導體主要業務為再生晶圓及晶圓薄化，受惠再生晶圓市占率進一步提升，加上整合元件製造（IDM）廠擴大釋出晶圓薄化委外代工訂單，2017年度及2018年度營收分別為18.56億元及21.22億元，年增14.34%，每股純益分別為1.43元及1.87元；今年上半年營收12.55億元，年增27.48%，展望下半年，迎接旺季需求及擴產效應，可望推升下半年營運逐季走揚。

根據研調機構Gartner資料，預測2021年全球半導體市場規模可以達到美金4,777億元規模，另隨著物聯網（IoT）和人工智慧（AI）發展，帶動NOS（非光學感測器）產品在未來成為最具高度成長動能的半導體產品之一，有助晶圓代工產業未來持續成長。

富邦證資深副總吳春敏表示，昇陽半導體為因應未來市場需求，本次募集資金擴充產能購置機器設備，可望擴大公司營運規模及競爭力，滿足客戶需求。

半導體晶圓代工
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