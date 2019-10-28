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世芯Q3獲利季增逾五成 股價衝新高挑戰200元關卡

2019-10-28 11:52經濟日報 記者張瑞益／即時報導

IC設計服務廠世芯-KY（3661）受到後市業績續看好，今（28）日股價持續上揚，續創掛牌以來歷史新高價，盤中高點來到198元，近日將首度挑戰200元關卡。

世芯-KY自結第3季稅後純益為1.16億元，較上季大幅成長逾五成，單季每股稅後純益（EPS）1.93元；市場法人看好，該公司第3季業績成長力道優於先前市場預期，而由於目前接單情況推估，該公司第4季業績仍有機會再攀升。

世芯-KY公布今年第3季業績，其中，世芯第3季合併營收為9.1億元，季增約5%，年增8.63%，第3季稅後純益為1.16億元，較去年同期增加24.7％，更較上季大幅成長逾五成，第3季每股稅後純益為1.93元。

累計今年前三季合併營收為28.89億元，年增8.6％，累計前三季稅後純益約2.92億元，年減10.5%，累計前三季每股稅後純益為4.86元。

市場法人預期，世芯本季還會有北美大客戶16奈米製程AI相關NRE案件的試量產收入，估計明年對其量產業績挹注將更為明顯。包括AI在內，世芯的高效能運算（HPC）相關業績，占上半年營收比重已超過一半。

市場法人表示，世芯-KY第3季營收雖只較第2季小幅增加，但因NRE營收占比提升，推升毛利率表現，因此單季獲利繳出優於預期成績單。

由於該公司第四季在博奕機台ASIC、大陸CPU、人工智慧（AI）晶片出貨進入旺季，因此，市場法人推估，世芯第4季營收將有機會持續較第3季攀升。

整體來看，由於ASIC出貨量拉高，第4季營收有機會再成長，不過，由於ASIC營收占比拉高，毛利率表現將出現下滑。

至於對明年的展望，該公司主要仍看好7奈米NRE接案增加，以及大陸CPU出貨暢旺。其中，7奈米NRE接案較今年多，預估會有三至四個案子完成設計定案，7奈米ASIC也有進入量產機會。

世芯營收
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