比特幣驚驚漲 撼訊、映泰、麗臺攻漲停

2019-10-28 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



中國國家主席習近平點名看好區塊鏈技術，帶動加密貨幣上周一度衝上1萬美元，儘管今（28）日價格小幅回檔至9,700美元大關，但短線急漲四成之下，激勵板卡廠全線走揚，帶動撼訊（6150）、映泰與麗臺一早攻上漲停板。

習近平近期在主持第18次的集體學習時，提到將區塊鏈視為核心發展技術，中國應當加大投入力道於相關產業的言論;這是中國自2017年封殺加密貨幣以來，官方最高層級正面看待相關技術的訊息，似乎也暗示中國對區塊鏈政策即將轉向。

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習近平指出，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用；要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，要加快產業發展，發揮好市場優勢，進一步打通創新鏈、應用鏈、價值鏈。要構建區塊鏈產業生態，加快區塊鏈和人工智能、大數據、物聯網等前沿信息技術的深度融合，推動集成創新和融合應用。

習近平此話一出，引起市場龐大想像空間，25日比特幣自7,400美元低檔開始直線上攻，到26日一早已攻上10,071.47美元，短線急漲四成。

惟短線激情後，據加密貨幣交易網站CoinDesk報價，今早比特幣回落至9,700美元大關，儘管跌破一萬美元關卡，但短線急漲下，仍帶動台灣相關板卡廠全線走揚，撼訊、映泰、麗臺攻上漲停板，一線大廠微星、技嘉也小幅上揚。

由於比特幣目前挖礦主流設備以比特大陸等陸系廠商出的特定應用積體電路（ASIC）礦機為主，台系板卡廠提供的顯卡主要用在其他加密貨幣上，但因比特幣龍頭的屬性，比特幣上揚，其他加密貨幣也能同步走高。

值得一提的是，台系板卡廠先前因去化顯卡庫存影響，導致2018年下半年開始，毛利率、獲利走低，到今年上半年為止，包含微星、技嘉等一線大廠逐漸走出陰霾，其他二三線板卡廠也表示庫存回到正常水位。

在有前車之鑑下，比特幣此波驚驚漲能否帶動挖礦設備價格同步走揚，進一步挹注板卡廠業績，相關廠商目前仍保守看待。