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東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

併宣昶案疑內線交易 文曄：重誠信、加強法令教育訓練

2019-10-25 16:22經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

針對近日傳出文曄併購宣昶案疑有內線交易一事，文曄表示，該公司相當重視誠信與公司治理，從2005年以來，陸續在國內併購新像、茂宣、志遠等企業，皆遵守法律規定，未來也會持續加強公司內部關於法令相關教育訓練。

據了解，因這次疑似內線交易風波，文曄有楊姓資深協理與林姓經理遭約談後交保，但兩人僅參與部分併購案的事實查核（Due Diligence）作業，並非案件的決策核心，至於宣昶方面，則是有董事與獨董遭檢調約談。

文曄也強調，檢調機關並未至該公司進行搜索，也將全力配合檢調機關調查，而該公司楊姓資深協理與親友並沒有買賣宣昶股票。

文曄併購內線交易
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