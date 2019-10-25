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光寶科臨股會 通過分割營業讓與固態儲存事業部

2019-10-25 15:39經濟日報 記者吳凱中／即時報導

光寶科技（2301）今（25）日召開股東臨時會，依企業併購法第35條，通過將固態儲存事業部門台灣業務分割讓與百分之百持股之既存子公司建興儲存科技股份有限公司。

本次擬分割淨資產之帳面價值為 4,482,404仟元，此營業價值係以光寶於民國108年6月30日經會計師核閱財務報表之相關部門帳面價值為基礎計算，由建興公司以每股面額10元發行新股，計發行普通股448,240,400股予光寶作為移轉營業價值之對價，亦即光寶因本分割案將取得建興公司發行之新股股數為448,240,400股，每股面額10元，共計新台幣4,482,404仟元。本次分割讓與之營業價值已請會計師事務所出具合理性意見書，並預訂於民國108年12月12日為分割基準日。

光寶集團董事長宋恭源表示，本次營業分割讓與案將落實集團專業分工，以期事業部在獨立運作下多元化經營、提昇整體營運績效及市場競爭力。近年來光寶集團精實聚焦，積極朝向雲端運算、LED照明、汽車電子、智能製造與IoT等領域轉型；並持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合，進而提升股東、客戶與員工長期利益。

光寶儲存事業成立於1995年，該事業部於2008年設立個人電腦固態儲存事業部，並於2014年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部。該事業部現為業界領先的固態硬碟開發與製造商，提供企業和個人電腦客戶高度客製化的解決方案，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲。

光寶集團股東臨時會
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