揚明光第3季每股純益 0.12元
2019-10-25 13:36
經濟日報 記者劉芳妙
／即時報導
揚明光（3504）公布上季財報，單季營收12.08億元，營業毛利2.86億元，毛利率23.7%，營業利益0.11億元，稅後淨利0.15億元，其中歸屬母公司業主之淨利為0.14億元，每股純益0.12元。
合計前三季營收36.44億元，營業毛利7.87億元，毛利率21.6%，營業利益0.26億元，稅後淨利0.53億元，其中歸屬母公司業主之淨利為0.52億元，每股純益0.45元。
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揚明光學表示，微投光機第3季雖有低階1080P與中階亮度升級機種加入，惟客戶實際拉貨未如訂單所預期，出貨數量較第2季減少，預估第4季出貨數與第3季約當或小幅減少。
取像光學如先前法人說明會所預估，第3季為需求旺季，出貨數量較第2季增長約三成，依客戶目前下單情形，預計第4季出貨數較第3季減少；生財用3D列印機、電視牆光機及光學元件類等產品第3季出貨較第2季增加，預期第4季與第3季約當；貨架顯示器第3季並無出貨，尚待客戶通知生產與出貨時間及數量。
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