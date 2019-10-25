旺宏Q3稅後純益季增六倍 毛利率站回30%每股賺1.01元
2019-10-25 11:45
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
記憶體廠旺宏（2337）公布第3季財報，在存貨跌價損失大幅降低下，第3季毛利率回升至30%水準，單季稅後純益18.53億元，較上季大增6.03倍，年減3%，是今年單季獲利高點。
雖然旺宏第3季交出不錯的業績表現，不過，由於股價在先前已提前反應，股價也維持在今年以來的相對高檔區，因此，財報公布之後，短線籌碼調節，有利多出儘味道，今（25）日旺宏股價不漲反跌，盤中跌幅約在2%上下，目前股價約在32~32.5元之間。
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旺宏第3季合併營收119.06億元，季增59%，年增19%，毛利率30%，季增3個百分點，年減5個百分點，第3季稅後純益為18.53億元，較上季大幅成長6.03倍，年減 3%，第3季每股稅後純益1.01元。
累計旺宏今年前三季合併營收為254.14億元，較去年同期減少9.15%，今年前三季平均毛利率28％，年減12.7%，前三季稅後純益為22.58億元，年減63.14%，今年前三季每股稅後純益1.23元。
對於第3季的業績表現，旺宏董事長吳敏求指出，第3季營收大幅成長，主要受惠大客戶ROM提前至9月拉貨，加上拉貨動能優於預期。若以產品銷售組合來看，第3季ROM（唯讀式記憶體）營收占比51%，營業額季增1.77 倍，年增58%；Flash（快閃記憶體）營收占比44%，營業額季增12%，年減 6%；晶圓代工事業營收占比 5%，營業額季增10%，年增12%。
另外，對於市場最關注的毛利率表現方面，吳敏求也指出，第3季毛利率較上季成長，主要動能為存貨損失大幅降低，旺宏第3季帳上存貨151.26億元，較上季188.67億元顯著降低，也小幅提列跌價損失，此外，與去年同期相較，由於去年同期產品價格較高，受產品跌價問題影響，使今年第3季毛利率相對衰退。
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