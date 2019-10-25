英特爾財報傳喜訊上調全年財測 供應鏈拉貨動能重啟

2019-10-25 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



全球CPU巨擘英特爾（Intel）營運展望佳、上調資本支出，伺服器遠端控制晶片信驊（5274）、新唐、BIOS韌體晶片系微及連接器嘉澤等供應鏈將優先受惠。

英特爾財報傳喜訊，在旺季效應帶動之下，各產品線均較上季成長，其中伺服器平台業務表現強勁，英特爾並樂觀看待第4季展望，上修全年營收財測，資本支出也由155億元上調至160億元，盤後股價隨即大漲4%。

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英特爾第3季財報一掃上半年頹勢，營收191.9億美元，季增16.3%、年增0.1%，每股盈餘1.42 元，優於原先分析師預估營收180.5億元、每股盈餘1.24 元，其中個人運算相關業務季增9.8%、年減5.1%，數據機晶片業務則季增 28.1%、年增 4.0%，來自企業的貢獻年增1%，營運止跌回穩。

第3季財報報喜，第4季展望也較預期樂觀，預測第4季營收192億元、每股盈餘1.24元，優於分析師預估的營收188.1 億元及每股盈餘1.21 元。

且英特爾也上調2019年財測，營收由695億元上調至710 億元，每股盈餘由 4.4元上調至4.6元，並上調資料中心相關業務為年增0%至5%，資本支出也由 155億元上調至160 億元。並指出處理器缺貨情況將於明年獲得抒解，將優先提供利潤較高的伺服器晶片及高階筆電處理器。

英特爾營運動能轉強，特別是美國的網路服務公司需求強，帶動資料中心業務回溫，將帶動伺服器遠端控制晶片信驊及新唐第四季拉貨動能重啟，信驊於白牌市場及新唐大客戶戴爾訂單量可望逐季成長，另外，系微伺服器BIOS韌體晶片也可望水漲船高。

連接器嘉澤為英特爾伺服器處理器插槽與插槽扣件供應商，在英特爾Purley伺服器處理器滲透率持續攀升之下，嘉澤出貨量持續成長，預料明年上半年進入出貨高峰期，由於插槽與插槽扣件售價相當，利潤優於平均水準，進一步優化獲利結構。