敦南股臨會通過成達爾子公司 董座宋恭源：最好的安排
2019-10-25 10:53
經濟日報 記者鐘惠玲
／記者即時報導
分離式元件大廠敦南（5305）於今（25）日召開股東臨時會，討論接受達爾科技（Diodes）提議，成為其旗下100%持股子公司，並停止公開發行，從台灣資本市場下市，相關議案已獲其股東會表決通過。
敦南董事長宋恭源表示，該公司獲利很多靠業外轉投資事業挹注，目前面對大環境改變，中國持續扶持當地半導體業者發展，因此經營日益困難，經過一、二年思考，在董事會通過後，覺得最好的處理是將該公司與另一家產品更為多元化、產業地位佳的公司結合，這樣不但可以讓股東權益獲得保障，也能讓員工在良好環境中繼續努力。
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宋恭源同時也是達爾董事長，他指出，目前敦南的產能利用率約只有五成，對於達爾來說，不必另行投資建廠，就可以利用敦南的產能擴產，有互補效果，可產生綜效，因此這對敦南是最好的安排，對達爾未來發展也有正面幫助。
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