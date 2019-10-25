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隆達早盤股價漲至18.35元 波段新高

2019-10-25 10:44經濟日報 記者張瑞益／即時報導

LED隆達（3698）股價9月初至10月中旬進行約一個半月的盤整，股價在籌碼面逐漸獲得沈澱，而技術面上，所有短中長期均線也呈現壓縮後的糾結狀態，近一周以來，該股出現量價具揚後，股價帶量突破盤整區，今（25）日盤中股價一度上漲近2%，股價高點來到18.35元，股價創下波段新高，同時也是今年3月以來股價新高。

隆達的Mini LED產品今年包括電競顯示器及高階的筆電已開始出貨，預計明年會看到更多不同領域的客戶導入Mini LED，該公司預估隆達今年包含Mini LED在內的新事業，全年營收占比可達10~20%，明年則可望持續成長。

此外，隆達也積極布局光電半導體元件領域，包括3D感測應用的VCSEL，及紅外線IR LED、穿戴裝置應用、UV封裝產品等，都已陸續量產貢獻營收。

LED隆達顯示器半導體筆電穿戴裝置
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